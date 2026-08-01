Sette anni fa morì Mario Fadda, sindaco di Maracalagonis per quattro legislature. Fu colto da un infarto a casa mentre si preparava a visitare i terreni devastati il giorno prima da un incendio lungo la vecchia Orientale. Doveva andarci anche per salutare l'apparato di Protezione civile che prese parte allo spegnimento del grande rogo. A distanza di sette anni, la figlia Francesca, alla seconda legislatura da sindaca di Maracalagonis lo ha ricordato così.

«Oggi ricorre il settimo anniversario della tua scomparsa. Sei il mio punto di riferimento. Sei stato un Sindaco che ha amato profondamente la sua comunità e ha servito Maracalagonis con dedizione e senso delle istituzioni. Ogni giorno porto con me il tuo amore. Oggi, nel ricoprire lo stesso ruolo che hai avuto tu, sento ancora più forte il peso e l’onore della tua eredità. Ci sono assenze che il tempo non colma. La tua è una di quelle. Mi manchi ogni giorno, ma so che una parte di te vive in ogni scelta che faccio, nella forza che cerco di avere e nell’amore che continuo a mettere nella mia vita. Grazie per tutto quello che mi hai donato. Continuerò a camminare anche per te, con la speranza di renderti orgoglioso. Per sempre nel mio cuore».

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