La dea bendata bacia Sinnai. Proprio in provincia di Cagliari è stata infatti registrata la vincita più alta del concorso del Lotto con estrazione nella serata di ieri.

Il fortunato giocatore ha centrato a Sinnai un colpo da 31.750 euro grazie a una puntata da 8 euro sul terno 7-28-38 sulla ruota di Genova.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata