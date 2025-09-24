Il concorso
24 settembre 2025 alle 10:59
La dea bendata bacia Sinnai: vincita da 31mila euro al LottoIl fortunato giocatore può festeggiare grazie ad una puntata da 8 euro sul terno 7-28-38 sulla ruota di Genova
La dea bendata bacia Sinnai. Proprio in provincia di Cagliari è stata infatti registrata la vincita più alta del concorso del Lotto con estrazione nella serata di ieri.
Il fortunato giocatore ha centrato a Sinnai un colpo da 31.750 euro grazie a una puntata da 8 euro sul terno 7-28-38 sulla ruota di Genova.
