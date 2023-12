Si è conclusa la prima parte del progetto "Sulle vostre orme" che ha visto protagonisti gli alunni della scuola primaria di Suelli ed è stato realizzato grazie alla collaborazione tra le insegnanti della scuola primaria e la volontaria dell’associazione “Gli invisibili Sardegna” Carlotta Usai.

Dalle mani creative dei piccoli volontari sono nate le borse per la spesa da donare in beneficenza all’associazione “Gli Invisibili Sardegna” di San Gavino, impegnata da tempo nella cura degli animali domestici abbandonati. Sarà ora cura dell’associazione utilizzare i lavori dei bambini per ricavare offerte per i piccoli amici animali. La referente del progetto è Lucia Cirina.

L’impegnarsi in un’attività di volontariato, capire il lavoro quotidiano dei volontari per procurare alimenti e cure per gli orfanelli a quattro zampe ha creato un momento di crescita, sviluppando la coscienza ecologica e bioetica. Il progetto si concluderà nel mese di febbraio con attività di sensibilizzazione. Le volontarie attraverso attività ludiche e coinvolgenti spiegheranno buone abitudini, il giusto modo di rapportarsi con un animale domestico e insegneranno a leggere alcuni segnali comportamentali.

Questi gli obiettivi del progetto didattico: attualizzare l’insegnamento delle discipline scientifiche e biologiche, acquisire conoscenze di base sugli animali da compagnia e sul loro comportamento, sviluppare una coscienza ecologica (rapporto con l’ambiente) e bioetica (rapporto con la vita) attraverso il canale privilegiato degli animali, diffondere la cultura del rispetto dell’animale di compagnia, arricchire le esperienze cognitive, emozionali e sociali dei bambini per combattere il randagismo.

© Riproduzione riservata