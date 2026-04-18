Continuare il cambiamento e costruire il futuro. Due missioni che uniscono cinque sigle politiche in un’unica lista civica, “Per Quartu”, a sostegno della candidatura del sindaco uscente Graziano Milia per la riconferma in Municipio.

La lista è stata presentata oggi dagli esponenti di Demos (Mario Arca), Orizzonte Comune (Marzia Cilloccu), A Innastis! (Franciscu Sedda), Fortza Paris (Mauro Bulla) e Sardegna 2050 (Nicola Pirina). “È la sintesi di diversità politiche convergenti che contribuirà, con idee, proposte e azioni, alla positiva trasformazione della città e alla sua proiezione in un futuro di sostenibilità e prosperità, in un’ottica sarda, mediterranea ed europeista”, hanno spiegato i referenti delle forze politiche durante la presentazione del documento programmatico. Presente anche la consigliera comunale uscente di Demos, Marina Del Zompo.

Quella presentata oggi è una delle sei liste della "famiglia" Rinascita, a cui se ne aggiungeranno altre tre, sempre a supporto della candidatura di Milia in corsa con il suo progetto civico: “Una lista portatrice di valori di cui abbiamo bisogno, soprattutto quelli della solidarietà e dello stare accanto a coloro che sono in difficoltà”, le parole di Milia durante la presentazione. “Noi abbiamo una grande ambizione, che non è solo quella di cambiare la città ma di avere una città per cambiare: le idee e le proposte portate da questa lista sono certo che possano contribuire a far crescere la consapevolezza dei cittadini sull’importanza di mobilitarsi collettivamente per affrontare i problemi della città e costruire insieme il futuro”.

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