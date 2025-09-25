«Kiril Kachalaba aveva soltanto 18 anni e tanti sogni ancora da realizzare. Era scappato dalla sua terra, martoriata dalla guerra, per cercare un futuro migliore ma ha trovato la morte».

Il sindaco di Selargius, Gigi Concu, ricorda così il giovane ucraino – residente nella cittadina dell’hinterland – che martedì sera è stato travolto e ucciso da un’auto mentre viaggiava sul suo monopattino elettrico, in via Is Maglias, a Cagliari.

Video di Matteo Vercelli

«Un’altra giovane vita spezzata che porta il lutto nella nostra comunità», ricorda Concu, «dove Kiril viveva ospite di una struttura della Caritas, e nella comunità Ucraina, che ha perso un altro dei suoi figli».

Concu, a nome personale e di tutta l’amministrazione comunale, dice: «Esprimo vicinanza e le più sentite condoglianze ai familiari, parenti e amici che oggi piangono insieme a noi».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata