Kiril, scappato dalla guerra in Ucraina e morto a 18 anni a Cagliari: «Selargius vicina alla famiglia»Travolto mentre era su un monopattino in via Is Maglias. Il messaggio del sindaco Gigi Concu: «Era qui alla ricerca di un futuro migliore»
«Kiril Kachalaba aveva soltanto 18 anni e tanti sogni ancora da realizzare. Era scappato dalla sua terra, martoriata dalla guerra, per cercare un futuro migliore ma ha trovato la morte».
Il sindaco di Selargius, Gigi Concu, ricorda così il giovane ucraino – residente nella cittadina dell’hinterland – che martedì sera è stato travolto e ucciso da un’auto mentre viaggiava sul suo monopattino elettrico, in via Is Maglias, a Cagliari.
«Un’altra giovane vita spezzata che porta il lutto nella nostra comunità», ricorda Concu, «dove Kiril viveva ospite di una struttura della Caritas, e nella comunità Ucraina, che ha perso un altro dei suoi figli».
Concu, a nome personale e di tutta l’amministrazione comunale, dice: «Esprimo vicinanza e le più sentite condoglianze ai familiari, parenti e amici che oggi piangono insieme a noi».
(Unioneonline/E.Fr.)