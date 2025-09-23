Cagliari, è morto il 18enne in monopattino investito da un’auto in via Is MagliasIl ragazzino era stato portato d’urgenza al Brotzu: troppo gravi le sue condizioni, non ce l’ha fatta
È morto il ragazzo di 18 anni vittima in serata di un incidente stradale a Cagliari, in via Is Maglias.
Il giovane, un 18enne ucraino residente nell'hinterland cagliaritano, era alla guida del suo monopattino quando è stato investito da un’auto.
Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, stava uscendo da via Castelli quando ha attraversato la strada, venendo travolto da una macchina che arrivava da viale Merello. Alla guida del veicolo c’erano dei turisti tedeschi.
Il 18enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza al Brotzu in codice rosso: inutili i tentativi di rianimarlo dei medici, è morto in ospedale.
Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia locale per i rilievi di legge.