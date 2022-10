A Isili sarà il campo sportivo comunale la base per l'elisoccorso.

Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato la convenzione tra il comune e l'Areus (azienda regionale emergenza urgenza Sardegna).

L'area, che è quella del manto erboso, è però provvisoria fino a che il comune non ne individuerà un'altra.

Un risultato frutto della concertazione tra l'azienda e il municipio e del progetto messo in campo dal direttore della Asl Marcello Tidore: "Abbiamo detto di dover fare certe cose e ci stiamo impegnando per realizzarle, l'elisoccorso va in questa direzione".

Il servizio sarà infatti un supporto nei confronti dell'ospedale San Giuseppe Calasanzio. Scelta condivisa anche dal sindaco Luca Pilia che non dimentica i mali del nosocomio. "Va bene l'elisoccorso" ha detto "ma non può sostituirsi ad un servizio fondamentale come il Pronto Soccorso che deve ritornare a funzionare 24 ore su 24".

