Al via i lavori per il nuovo campo in erba sintetica a Isili: un investimento strategico per lo sport, i giovani e il territorio. Un progetto di riqualificazione che porterà alla nascita del nuovo campo di calcio accanto al già esistente campo in erba naturale, dotando il paese di un polo sportivo moderno, efficiente e all'avanguardia.

​"Diamo il via a un’opera fortemente voluta, che risponde alle esigenze delle nostre realtà sportive e dei tantissimi giovani che praticano il calcio," ha dichiarato il Sindaco di Isili Luca Pilia.

"Isili è ormai un punto di riferimento sportivo non solo per la nostra comunità, ma per tutto il territorio del Sarcidano e della Barbagia di Seulo. Investire nelle strutture sportive significa investire sul futuro dei nostri ragazzi, sulla loro salute e sulla coesione sociale del nostro territorio." ​Un progetto completo: non solo il manto erboso ma anche il rifacimento e l'adeguamento del sistema di smaltimento delle acque bianche per garantire la tenuta del campo anche in caso di maltempo, sono già stati predisposti i sottoservizi per il futuro impianto di illuminazione, fondamentale per consentire gli allenamenti e le partite nelle ore serali e la realizzazione di un piccolo spogliatoio dedicato, per offrire ai giovani atleti uno spazio confortevole e sicuro in cui cambiarsi. ​Il calcio a Isili vanta una tradizione solida con una scuola calcio dinamica e importante, capace di coinvolgere ogni anno decine di bambini e ragazzi. Grazie a questo investimento, le numerose squadre isilesi che militano nei vari campionati avranno finalmente a disposizione una struttura performante, riducendo l'usura del campo principale in erba naturale e moltiplicando le ore di allenamento disponibili.

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