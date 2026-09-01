Nuragus, un mese dedicato al creato tra preghiere, incontri ed esperienze comunitarieDiverse le iniziative che si susseguiranno a partire dal 3 settembre fino alla giornata conclusiva del 4 ottobre
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Comincerà questa sera alle 17 a Nuragus, con la celebrazione della messa in occasione della Giornata Mondiale di preghiera per la cura del creato, l'evento chiamato "Acqua viva, tempo del creato 2026", organizzato dalla Parrocchia Santa Maria Maddalena.
Diverse le iniziative che si susseguiranno per tutto il mese di settembre fino alla giornata conclusiva prevista per il 4 ottobre.
Giovedì 3 settembre alle 20 ci sarà la camminata comunitaria dalla chiesa parrocchiale alla chiesa campestre. Giovedì prossimo alle 18,30 in chiesa si terrà la catechesi a cura di Don Omar Orrù "Viaggio nelle acque della fede". Venerdì 11 i protagonisti saranno i bambini e i ragazzi che potranno partecipare ai laboratori a tema organizzati dal gruppo catechistico. Giovedì 27 settembre alle 21,30 prenderà il via la Veglia di preghiera per il creato mentre la settimana successiva il 26 settembre ci si sposterà a Fordongianus per un'esperienza comunitaria. Ancora un incontro scientifico-filosofico il primo di ottobre con Mauro Panico e Ilaria Paita, conclusione dell'evento domenica 4 ottobre con la messa alle 11,30 in onore di san Francesco.