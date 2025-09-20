Quarta edizione per la manifestazione di Artis e Ortus domani ad Isili.

Oltre cento gli espositori che affolleranno la via principale del paese e alcune vie del centro storico. Protagonisti anche quest'anno i prodotti locali dall'artigianato, tessuto e rame, cui saranno dedicati stand e laboratori. Nel corso della giornata non mancheranno esibizioni musicali, laboratori, letture esperienziali, spettacoli itineranti.

Novità di quest'anno l'apertura al pubblico di una parte del cortile dell'ex asilo delle suore che è stato da poco acquistato dall'amministrazione. Sarà poi possibile visitare le chiese del paese, compresa la cappella dell'asilo, il museo, il nuraghe. Tanti i punti ristoro per la degustazione dei prodotti locali.

