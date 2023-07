Avrebbe dovuto modificare alcune strutture della cucina, come imposto dai tecnici della Asl di Cagliari, e non lo ha fatto. E non ha rispettato le prescrizioni imposte dal manuale di autocontrollo Haccp.

Per questo i carabinieri del Nas, insieme a quelli del paese, ieri hanno staccato un verbale da 2.000 euro nei confronti del titolare di un ristorante sul litorale di Villasimius.

I controlli sono stati effettuati nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello sfruttamento lavorativo e delle violazioni igienico-sanitarie nei locali della fascia costiera.

