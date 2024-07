“Io sono una persona per bene”: è il nome del prestigioso premio che verrà conferito a Angela Scanu Mazzella, imprenditrice del Gruppo Mazzella, scomparsa di recente.

Il riconoscimento, si legge in una nota, «celebra il suo eccezionale contributo nel mondo del turismo e la sua dedizione all’innovazione ed alla promozione della sua amata Sardegna, in particolare dell’Ogliastra».

La cerimonia per il conferimento si terrà il 27 luglio alle 17 al Sighientu Resort di Quartu Sant’Elena, luogo a lei molto caro.

Angela Scanu Mazzella, attraverso il suo lavoro e le sue attività imprenditoriali, ha conquistato numerosi premi internazionali, distinguendosi per l’originalità e l’alta qualità dei servizi offerti nel settore turistico. Appassionata del suo mestiere, ha sempre cercato di innovare e arricchire l’offerta turistica, infondendo in ogni progetto l’amore per la sua terra natale.

Il premio “Io Sono Una Persona Per Bene”, ideato da Sauro Pellerucci, è un riconoscimento che va oltre l’imprenditoria. Pellerucci, imprenditore di spicco e fervente sostenitore della Responsabilità Sociale d’Impresa, ha sempre posto l’accento sul valore delle persone e delle loro azioni quotidiane. L’associazione, che porta il nome del premio, si dedica a migliorare la qualità della vita, mettendo in luce gesti di bontà e pratiche positive che spesso non ricevono l’attenzione dei media. L’obiettivo dell’associazione è di diffondere sul web storie ispiratrici di persone “per bene’”.

Il figlio di Angela, Attilio Mazzella, ringrazia: «Sono immensamente grato a Sauro Pellerucci per questa meravigliosa testimonianza di stima ed affetto nei confronti di mamma. Angela, pioniera nel mondo del turismo», prosegue, «è stata capace di creare prestigiose collaborazioni e nuovi format nel mondo dell’ospitalità, che le sono valsi innumerevoli attestati di stima sia a livello nazionale che internazionale. Era e sarà per sempre un’imprenditrice della luce, capace di guidare la propria azienda con garbo, autorevolezza e con quel sorriso che riusciva ad illuminare tutte le persone che la circondavano».

Illustri i nomi di coloro che hanno ricevuto il premio in passato. Tra gli altri: Enzo Tortora – consegnato nelle mani di sua figlia Gaia –, Brunello Cucinelli, noto imprenditore che ha saputo coniugare successo economico con valori umanistici e responsabilità sociale e Vincenzo Ferrara, promotore della Fondazione Cannavaro-Ferrara, noto per le numerose iniziative destinate a restituire dignità e speranza a molte persone.

