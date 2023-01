Grave incidente sulla Statale 130, all’altezza di Decimomannu.

In uno scontro tra due auto sono rimasti coinvolti, tra gli altri, due bambini.

Erano in auto con la mamma di 40 anni. Una bimba di soli 8 anni è in coma, intubata nel reparto di terapia intensiva. Ferito, non gravemente, l’altro bambino di 4 anni.

(Unioneonline)

Notizia in aggiornamento

© Riproduzione riservata