Assemini ha dato l'addio a Michele Murgia, il 21enne morto nell’incidente di via Sant’Ambrogio a Uta, dove l’auto su cui viaggiava altri due amici – risultata rubata a Quartu – è finita fuori strada.

Tra rombi di motori, palloncini e centinaia di giovani in maglietta bianca, il funerale è stato un abbraccio collettivo. Durante l'omelia, don Sanna ha chiesto «silenzio e pietà», condannando l'odio sui social e invocando un'alleanza educativa per i giovani.

Presenti i familiari e gli amici di sempre uniti nel ricordo di "Biju" sulle note di Shiva e nel dolore di un'intera comunità.

Sara Saiu

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