Entrano nell'ultima fase i lavori per la realizzazione del collettore fognario in via Della Musica a Quartu. Gli operai di Abbanoa sono impegnati nel tratto da via Turati a via Parini per il posizionamento delle condotte con la tecnologia "microtunneling" che consente di posare le tubature sottoterra senza scavare in superficie. In pratica si realizza un pozzetto all’inizio del punto di scavo, poi si utilizza un’apparecchiatura che trivella sotto terra in orizzontale e fa tutto il tracciato dove viene poi infilata la condotta, senza rompere l’asfalto da parte a parte, e creando così meno disagi. Si tratta di un'opera da quasi 9 milioni di euro (in parte da fondi Pnrr e Por, in parte direttamente dal bilancio di Abbanoa), che prevede la realizzazione di circa un chilometro e mezzo di condotte,che consentirà di convogliare anche i reflui provenienti dal collettore di Sinnai, Settimo e Maracalagonis.

Un primo tratto di condotta riguarda il tratto dietro la scuola media “Porcu Satta”, dall’impianto di sollevamento fognario presente nei pressi dell’incrocio tra via Bizet e via Malipiero sino all’incrocio tra via Turati e via della Musica. Il secondo tratto proseguirà lungo via della Musica dove era stato in parte già realizzato con un precedente appalto e arriverà all’altezza dell’incrocio con via Parini (lato Molentargius) dove, vicino al campo sportivo, sarà realizzata una nuova stazione di pompaggio. Da questa stazione partirà un’altra condotta che passerà lungo via Don Giordi fino a collegarsi a un collettore fognario esistente che porterà i reflui sino al depuratore consortile di Is Arenas. Per consentire l'intervento fino al 30 giugno, o prima in caso di lavori chiusi in anticipo, sono previste diverse modifiche al traffico nella zona , con svolta obbligatoria in via nenni per chi arriva da via Turati e stop al transito di pedoni e bici nelle piste pedonali e ciclabili.

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