Col trattore in tangenziale, cantava Fabio Rovazzi nel 2016, dando vita con “Andiamo a comandare” al più clamoroso tormentone del millennio italiano. Sono passati sette anni e la protagonista non è più la tangenziale, ma la statale 130, nel sud della Sardegna.

Ad “andare a comandare” sono tre uomini, fotografati all’altezza del bivio per San Sperate mentre percorrono la quattro corsie a bordo di un trattore. Non solo, perché il trio ha trasformato il mezzo agricolo in una sorta di sidecar, posizionando una poltroncina – o qualcosa di simile – sull’aratro per consentire un comodo viaggio ai passeggeri.

Peccato che, per quanto possa far sorridere lo scatto, si tratti di una trovata molto pericolosa: le auto percorrono quella strada a velocità sostenute, e una totale di mancanza di protezioni e sistemi di sicurezza può rappresentare un rischio per tutti.

