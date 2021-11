Un ventenne è stato arrestato a Sinnai dopo essere stato trovato in possesso di due etti di marijuana.

I carabinieri, nell’ambito dei controlli antidroga, hanno fermato il giovane in strada e lo hanno perquisito, prima in auto poi nella sua abitazione.

Hanno trovato circa 200 grammi di marijuana parzialmente suddivisa in dosi. Non solo, anche bilancini elettronici di precisione, bustine per il confezionamento e involucri in carta stagnola in parte contenenti altra marijuana.

Il giovane dopo le formalità è stato posto ai domiciliari.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata