La fame e la sete li aveva spinti all'interno di un lago artificiale ormai asciutto di Is Molas, ma non sono più riusciti ad uscire: due cinghiali sono stati salvati dai barracelli di Pula, guidati dal capitano Gianluca Spagnolu, e dai forestali della stazione locale.

Gli animali, grazie all'ausilio del dottor Nicola Maggio, veterinario responsabile per la Città metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna per il recupero e soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà, sono stati prima addormentati poi reintrodotti nel loro habitat naturale.

