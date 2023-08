Un tir carico di balle di foraggio per aiutare una delle aziende del Sarrabus devastata dagli incendi, quella dei fratelli Cannas (zona Feraxi, Muravera). Il gesto è di due altre aziende del territorio, il caseificio di Gianluca Codonesu (Castiadas) e la Grandi Viaggi (resort sullo Scoglio di Peppino) grazie al direttore Giovanni Iozza.

«Ci è sembrato il minimo che potessimo fare – spiega Codonesu – il Tir carico di foraggio è già arrivato dai fratelli Cannas, uno dei pastori più danneggiati».

Ma è tutto il Sarrabus che si è mobilitato per aiutare le numerose attività colpite dagli incendi nel pieno della stagione turistica come, ad esempio, quella di Maurizio Airi (in fiamme il maneggio a Piscina Rei) e di Davide Soro (distrutti i mezzi di lavoro, camion e trattore). Diversi danni anche a una delle aziende simbolo di Muravera, quella agricola di Tullio Murgia. Al via – con ottimi risultati – diverse raccolte fondi.

