È emergenza vera per il Sarcidano, circondato in più punti dalle fiamme. A Mandas, terzo incendio in pochi giorni, con un nuovo rogo partito nella mattinata in località “Binge Sremmasa”.

Alimentato dal forte maestrale e con le fiamme presenti in tre punti diversi, sta causando seri disagi alla popolazione. Sul posto, squadre a terra dell’antincendi, volontari e allevatori operativi con i trattori carichi di botti d’acqua. Giunti sul posto anche due elicotteri.

«Siamo disperati - racconta un pastore - l’ennesimo rogo in pochi giorni. Come si può arrivare a tanto? Le nostre aziende, i campi e il bestiame sono a serio rischio. La cattiveria umana non ha limiti». Fiamme anche fra Nurri e Serri, a ridosso delle principali arterie viarie del territorio, come raccontano attraverso dei video, gli automobilisti in transito.

