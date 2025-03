«I dazi annunciati da Trump potrebbero avere effetti negativi in particolare per il settore lattiero-caseario. Siamo molto preoccupati. Il lavoro è continuo per attenuarne gli effetti. Abbiamo sottoscritto un accordo con gli agricoltori degli Stati Uniti in cui chiediamo al governo americano e all’Unione europea di non introdurre forme di penalizzazione fiscale. Riteniamo ci siano spazi per trovare soluzioni ragionevoli».

Lo ha detto a Cagliari il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini che nella sala congressi della Fiera ha incontrato i delegati dell’organizzazione agricola arrivati da tutta la Sardegna. Prandini, con il presidente regionale Battista Cualbu e il direttore Luca Saba, ha fatto il punto della situazione e individuato le principali emergenze del settore. Al centro dell’attenzione anche la questione degli indennizzi per la siccità, aspetto più volte denunciato dal mondo dei campi.

«Le risorse per far fronte ai pagamenti sono state stanziate – ha sottolineato Prandini – ma i tempi della burocrazia sono troppo lunghi. È necessario semplificare il più possibile l’iter per il trasferimento dei fondi disponibili. Sotto questo punto di vista, le regioni possono svolgere un ruolo decisivo come è avvenuto in Sicilia. In questo caso la Regione ha messo a disposizione risorse essenziali per le imprese agricole».

