Il Grig: «Rimuove subito i rifiuti speciali dal parco di Molentargius»Il materiale potrebbe contenere amianto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) lancia l’allarme sulla presenza di rifiuti speciali ritrovati nel parco naturale di Molentargius – Saline: «Devono essere immediatamente rimossi».
Il ritrovamento del materiale, che potrebbe contenere amianto e dei mastelli del comune di Maracalagonis in località Perdalonga – Costa Bentu (Quartu S. Elena) –, risale a diverse settimane fa. Le indagini della Forestale di Quartu hanno permesso di individuare una persona che più volte è stata beccata mentre abbandonava rifiuti di varia natura sul territorio.
Nel frattempo sono scattati anche gli obblighi di bonifica ambientale, che potrebbero coinvolgere la Regione e altri proprietari terrieri in caso di inottemperanza da parte del trasgressore.
Ora l’associazione sollecita la rimozione dei cumuli di rifiuti vari e con l’amaro in bocca si domanda «perché ci siano persone che continuano a mettere in atto comportamenti dannosi per l'ambiente e la salute pubblica per risparmiare quattro soldi».