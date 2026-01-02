Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) lancia l’allarme sulla presenza di rifiuti speciali ritrovati nel parco naturale di Molentargius – Saline: «Devono essere immediatamente rimossi».

Il ritrovamento del materiale, che potrebbe contenere amianto e dei mastelli del comune di Maracalagonis in località Perdalonga – Costa Bentu (Quartu S. Elena) –, risale a diverse settimane fa. Le indagini della Forestale di Quartu hanno permesso di individuare una persona che più volte è stata beccata mentre abbandonava rifiuti di varia natura sul territorio.

Nel frattempo sono scattati anche gli obblighi di bonifica ambientale, che potrebbero coinvolgere la Regione e altri proprietari terrieri in caso di inottemperanza da parte del trasgressore.

Ora l’associazione sollecita la rimozione dei cumuli di rifiuti vari e con l’amaro in bocca si domanda «perché ci siano persone che continuano a mettere in atto comportamenti dannosi per l'ambiente e la salute pubblica per risparmiare quattro soldi».

