Il Gruppo di Azione Locale Sole Grano Terra (GAL SGT), attivo nei territori rurali della Sardegna centro-meridionale, ha partecipato al percorso di avvio del Forum del Cibo della Città Metropolitana di Cagliari, iniziativa dedicata alla costruzione di politiche alimentari più sostenibili, inclusive e resilienti. A rappresentare il GAL è stata la direttrice Silvia Doneddu, che ha preso parte alla City Visit tra incontri istituzionali e visite ad alcune realtà del territorio, dal Mercato ortofrutticolo di Sestu alla cooperativa Mesa Noa.

I lavori sono stati aperti dall’assessore metropolitano all’Agricoltura, Matteo Massa, e coordinati da Isabella Ligia. Nel corso della tavola rotonda, Doneddu è intervenuta sul tema della governance del cibo e delle filiere locali, soffermandosi sul ruolo dell’agroecologia come modello capace di coniugare innovazione, tradizione e sostenibilità. Al confronto hanno partecipato anche partner internazionali e rappresentanti di enti e organizzazioni, tra cui Anci Sardegna, Laore Sardegna, Slow Food Cagliari e il Biodistretto rurale. Per il GAL SGT si tratta di un’esperienza che rafforza il proprio ruolo nei processi di sviluppo territoriale e nelle politiche del cibo, anche in relazione al progetto europeo URBACT – Eat4Climate.

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