Il corpo di Mihaela Kleics è tornato a casa sua, in Romania. La donna uccisa nella mansarda di via della Musica a Quartu dal compagno Sandro Sarias, il 56enne di Nuraminis che si è poi tolto la vita gettandosi dal terzo piano della stanza dell'ospedale dove era ricoverato, verrà seppellita lunedì nel cimitero di Arad, sua città natale. Tantissime persone hanno voluto darle un ultimo saluto e i funerali sono stati celebrati stamattina. Sulla bara cinquanta rose, il numero degli anni che Mihaela avrebbe compiuto domani. "Ora è a casa sua", dice la sorella.

Una famiglia distrutta dal dolore, così come quella del compagno che si è suicidato. La donna è stata uccisa con più di 35 coltellate al termine di una delle numerose liti che i due avevano. Lei lo aveva anche denunciato. Dopo il delitto Sarais si è nascosto per due giorni prima di essere rintracciato dai carabinieri della compagnia di Quartu e da quelli del comando provinciale. Ha tentato di uccidersi ferendosi con un coltello e per questo è stato ricoverato al Businco. Quando ha saputo che sarebbe stato trasferito in carcere ha deciso di togliesi la vita nonostante il disperato tentativo di salvarlo da parte degli agenti che lo piantonavano.

