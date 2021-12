L’uomo rintracciato dai carabinieri dopo che la compagna, Mihaela Kleics, 50enne romena, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Quartu Sant’Elena, era nelle campagne di Solanas. Sul corpo alcune ferite causate sembra da coltellate. Ora è stato portato in ospedale dove verrà valutato dal medico legale: c’è da capire se sia in grado di rispondere alle domande degli inquirenti in relazione all’omicidio della donna.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata