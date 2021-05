Il consiglio comunale di Sinnai ha ricordato stasera Patrizia Sanna, morta a fine marzo di Covid dopo un mese in ospedale.

Una grande perdita non solo per la scuola dell'Infanzia di via Perra ma per tutto l'Istituto. Un'insegnante sempre attiva con progetti inclusivi dalla notevole valenza didattica che da nove anni portava avanti con lo stesso entusiasmo.

Le sue colleghe la ricordano sempre sorridente e piena di energia, "una splendida maestra e amica che con la sua vivacità riusciva a coinvolgere i bambini con tanti bellissimi progetti, era molto apprezzato dalle famiglie l'insegnamento della lingua tedesca. I bambini la adoravano e riuscivano a stupire tutte le altre maestre con piccole espressioni in tedesco che apprendevano con estrema facilità grazie alle doti umane e professionali della loro Lehrer (maestra in tedesco, ndr) Patrizia".

Oggi il Consiglio comunale l'ha ricordata con le parole del sindaco Tarcisio Anedda, della presidente del Consiglio Barbara Pusceddu, dei consiglieri Aldo Lobina, Aurora Cappai e Rita Matta che hanno voluto ricordare anche gli altri morti di Covid a Sinnai. Rita Matta, pure lei insegnante, ha ricordato Patrizia Sanna definendola "amica dei suoi bambini. Una figura straordinaria che a Sinnai ha lasciato un bellissimo ricordo. Oggi – ha detto – la ricordiamo per quanto ha fatto per i nostri bambini, ma non dobbiamo dimenticarla domani".

