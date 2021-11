Il Consiglio comunale di Burcei ha approvato il regolamento per l'istituzione dell'albo della Cittadinanza attiva.

"L'intento dell'amministrazione comunale è quello di coinvolgere i residenti nella cosa pubblica, dando loro un ruolo importante – dice il sindaco Simone Monni - per poter costruire una società migliore. Per questo è essenziale sviluppare le competenze e gli atteggiamenti della cittadinanza attiva. I cittadini attivi devono non solo conoscere i loro diritti e le loro responsabilità, ma mostrare anche solidarietà con le altre persone, pronti a dare qualcosa alla società”.

"Il progetto di cittadinanza attiva prosegue quel percorso di ‘amministrazione partecipativa’ da noi intrapreso, che prevede diverse finalità di carattere sociale, culturale e ambientale”. L'obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini nella cura di uno spazio, un’aiuola, una semplice pianta, un giardinetto, uno spazio insomma da adottare per un bene comune.

