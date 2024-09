Raffica di controlli dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari per verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie nelle strutture turistiche e in quelle della ristorazione del capoluogo e dell’hinterland.

Negli ultimi giorni, sono state due le attività sanzionate. La prima è un camping nella zona di Muravera, dove non veniva rispettate le procedure del sistema HACCP e dove i militari hanno riscontrato gravi carenze nello stoccaggio degli alimenti e nelle misure di protezione contro insetti ed infestanti. Al termine dell’ispezione alla titolare è stata inflitta una sanzione da 2.000 euro.

Altre irregolarità sono state accertate in un chiosco nella zona di Porto Columbu, che è finito sotto sequestro. Qui i Nas hanno accertato che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande era svolta senza la necessaria autorizzazione stagionale e operava su un'area pubblica. In particolare, il locale disponeva di una cucina attrezzata, un'area esterna per i clienti e una zona bar, ma mancava dei requisiti igienici fondamentali.

Durante l'ispezione, inoltre, sono stati sequestrati 20 kg di alimenti e 100 litri di bevande, a causa di gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie previste dal sistema HACCP. Il valore complessivo del sequestro, che include l'immobile e le merci, è stato stimato intorno ai 300.000 euro. Al termine del controllo sono state inflitte sanzioni amministrative per un totale di 5.000 euro.

