"Ho superato la regina Elisabetta".

Questo il commento ironico di Letizia Puddu Pilia di Villanova Tulo che ha appena compiuto 100 anni.

L'anziana ha vissuto per 80 a Pirri per via del lavoro del marito ma poi ha espresso il desiderio di ritornare nel suo paese natale.

Accanto a lei i familiari, 8 figli, 10 nipoti e 8 pronipoti, ma anche il sindaco di Villanova Tulo Alberto Loddo e la municipalità di Pirri dove risulta essere l'unica centenaria.

A festeggiare con lei tutta la comunità che ha assistito anche alla messa celebrata in occasione del compleanno.

