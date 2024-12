Lo stendardo con ricami in oro zecchino, simbolo del Palio di Santa Maria, lascia Guasila per trasferirsi a Fonni. Si è tenuta nel paese della Trexenta la tradizionale cerimonia di consegna del vessillo al Comune vincitore.

La sindaca di Guasila Paola Casula e il presidente dell'associazione ippica guasilese Carlo Murru hanno dato in custodia lo stendardo con l’immagine dell’Assunta alla sindaca di Fonni, Daniela Falconi. E così è andato in scena il momento finale di una rassegna che unisce spettacolo e tradizione e che ogni anno, nel pomeriggio di Ferragosto, richiama nell’ippodromo comunale guasilese tantissimi appassionati di gare equestri arrivati dall'intera Sardegna. La conquista è merito del fantino Walter Pusceddu in sella a "Io ci provo" della scuderia Masuri. Sino al 15 agosto 2025, per un anno intero, il prezioso vessillo con l’immagine dell’Assunta, simbolo del Palio, verrà quindi custodito dal Comune di Fonni.

Nella cerimonia celebrativa c’è stata anche la consegna del Palio dei vicinati ai rappresentanti del rione di Funtana Idda.

L’associazione ippica dello storico presidente Murru (ha di recente festeggiato i 17 anni di presidenza) è intanto già al lavoro per organizzare la 38esima edizione del Palio, che di fatto rappresenta il clou della festa celebrata in onore di Santa Maria Assunta il 15 agosto di ogni anno.

La principale peculiarità della corsa sta nel fatto che i cavalli vengono cavalcati a pelo, cioè senza l'ausilio di sella.

© Riproduzione riservata