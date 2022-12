Parola d'ordine: mettere in sicurezza il territorio di Guamaggiore. La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo inerente i lavori di messa in sicurezza del suolo che prevede la realizzazione di una serie di importanti interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico. Verranno spesi in totale 550 mila euro: soldi concessi dal Ministero dell’Interno (il decreto risale al novembre 2021) e accantonati dal Comune di Guamaggiore.

Gli interventi in programma consistono, principalmente, nell’esecuzione di tutti i lavori necessari e urgenti finalizzati alla messa in sicurezza dei ponti presenti nel territorio comunale, degli attraversamenti e delle strade esterne all’abitato.

La Giunta cittadina, convocata dal sindaco Nello Cappai, ha dato il via libera al progetto predisposto da una società di ingegneria che – per risolvere una volta per tutte le problematiche legate al rischio idrogeologico – si occuperà anche della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Tra le opere in programma ci sono anche gli interventi di messa in sicurezza delle strade, dei ponti e dei viadotti all’interno del territorio di Guamaggiore, nel cuore della Trexenta.

