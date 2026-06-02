Si è conclusa con una partecipata cerimonia di premiazione la rassegna teatrale dedicata al Premio Efisio Vincenzo Melis che, nei giorni scorsi, ha animato Guamaggiore con un ricco programma di spettacoli e momenti di incontro culturale. Nel corso della manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Guamaggiore con il patrocinio del Comune, si sono susseguiti dieci spettacoli, sei dei quali inseriti in un concorso che ha visto protagoniste compagnie teatrali provenienti da diverse realtà.

La serata finale ha decretato il successo dello spettacolo "Tutte le donne che sono stata" della compagnia teatrale Atruthe, che si è aggiudicato il primo premio. Un risultato che premia mesi di lavoro, passione e dedizione e che conferma il valore del teatro come strumento di aggregazione e crescita culturale.

La rassegna è nata anche con l'obiettivo di rendere omaggio alla figura di Efisio Vincenzo Melis, illustre concittadino al quale è intitolato il premio. Archiviata con successo la prima edizione, lo sguardo è già rivolto al futuro, con l'auspicio di dare continuità a un appuntamento che ha saputo coinvolgere il territorio e valorizzare la tradizione teatrale.

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