Attività sospesa e stangata da oltre 10mila euro per un bar a Quartu, nella frazione costiera di Capitana.

I carabinieri della Stazione temporanea di Flumini, assieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, hanno eseguito controlli straordinari per il contrasto al lavoro nero e la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Nel bar i militari hanno accertato la presenza di due lavoratori impiegati completamente in nero, senza contratto e relative coperture previdenziali e assicurative. L’attività imprenditoriale è stata sospesa e sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 10.300 euro. I carabinieri, inoltre attendono la documentazione richiesta al titolare dell’azienda per ulteriori verifiche sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

(Unioneonline)

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