Meno di un mese fa era stato arrestato per possesso di droga, trovata durante una perquisizione domiciliare. Al giovane, 36 anni di Muravera, era stata sequestrata anche una mazza da baseball in auto.

L'indagato era così finito di fronte al giudice che gli aveva imposto come pena un ordine di dimora, nel proprio paese, Muravera.

I carabinieri durante un servizio di prevenzione lo hanno notato invece in altre parti del Sarrabus, in particolare a Villaputzu e Castiadas, informandone la Procura che ora ha disposto per l'indagato gli arresti domiciliari.

Da qui l'arresto, questa volta ai domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito dagli stessi carabinieri di San Vito.

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