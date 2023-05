Guamaggiore in festa per il patrono San Sebastiano martire: appuntamento irrinunciabile per una comunità particolarmente attenta a mantenere vive le tradizioni. Organizza il Comitato San Sebastiano 2023 in collaborazione con l’amministrazione comunale di Guamaggiore.

Ricco il programma degli appuntamenti: questa sera alle 22 lo spettacolo musicale Volta la Carta e alle 22.30 i fuochi d’artificio per la gioia dei tantissimi appassionati di spettacoli pirotecnici. Domani, sabato 6 maggio, alle 17.30 la presentazione del libro “Accabadora – Mito e realtà” in collaborazione con l’associazione culturale Gu@maggiore; alle 22 lo spettacolo musicale Skaooos in collaborazione con Beer Grills e alle 23.30 deejay set con Mino-B. Il Comitato in diverse occasioni ha ringraziato l’amministrazione comunale, i cittadini e i numerosi sponsor che con il loro contributo hanno reso possibile l’organizzazione della festa.

Nel piccolo centro della Trexenta, il patrono San Sebastiano viene festeggiato a gennaio in ricordo della morte del martire e ai primi di maggio in memoria della dedicazione della chiesa parrocchiale. L’abitato di Guamaggiore si è sviluppato radialmente intorno alla chiesa edificata nel XVII secolo dai superstiti della peste del 1651, i quali, abbandonando le antiche abitazioni site su una piccola altura, si stabilirono vicino al nuovo santuario dedicato per voto a San Sebastiano che – secondo la tradizione – aveva allontanato il morbo.

