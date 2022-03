L’obiettivo è rilanciare l’area industriale e artigianale di Guamaggiore.

L’amministrazione comunale ha utilizzato i fondi del progetto occupazionale Lavoras (si tratta di finanziamenti regionali) per rimettere a posto l’area per gli insediamenti produttivi alla periferia del paese, nella strada che dal centro abitato conduce a Selegas.

In particolare sono stati assunti due operai qualificati per completare i lavori finalizzati alla sistemazione dell’intera area destinata all’apertura di nuove attività imprenditoriali. "Stiamo ponendo le base per il rilancio della piccola e media impresa – ha detto il sindaco Nello Cappai –, puntiamo a incentivare l’occupazione anche attraverso politiche mirate a sostenere il tessuto economico locale".

Il primo cittadino ha illustrato prima in Giunta e poi in Consiglio comunale le diverse iniziative che verranno attivate per garantire la valorizzazione del Piano per gli insediamenti produttivi (Pip). L'assemblea consiliare ha poi ha approvato l'ambizioso progetto che punta alla rivitalizzazione della zona industriale, aperta ai nuovi investimenti. Le aziende che hanno acquisito i lotti nell’area Pip di Guamaggiore avranno quattro anni di tempo per far partire le loro attività, scaduti i termini il Comune potrà riassegnare gli spazi rimasti vuoti. "È anche questo un modo per premiare gli imprenditori che davvero intendono investire nel nostro paese", sottolinea Cappai.

(Unioneonline/v.l.)

