Anche il Comune di Guamaggiore ha aderito alla "Giornata della salute mentale" tappezzando il Palazzo municipale di luci verdi. Accese la scorsa notte, saranno spente solo domani. Il tutto in concomitanza con questa particolare "Giornata", che si celebra proprio il 10 ottobre.

«Il nostro Comune- ha detto il sindaco di Guamaggiore, Nello Cappai- è stato sempre particolarmente solidale, sempre vicino a chi ha bisogno. E' assolutamente necessario sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema tanto delicato». «Abbiamo "colorato" di verde il Municipio – ha concluso Cappai – con la speranza di poter contribuire anche con questo piccolo gesto, a regalare una speranza e un futuro migliore a chi ne ha bisogno».

Istituita per la prima volta nel 1992, questa giornata è promossa dalla World Federation of Mental Health (Federazione mondiale della Salute mentale) e supportata dall'Organizzazione mondiale della Sanità.

