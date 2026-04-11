Guamaggiore traccia il bilancio di fine mandato. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nello Cappai ha approvato la relazione relativa al quinquennio 2020-2025, documento che riassume attività amministrativa, situazione finanziaria e principali interventi realizzati. La relazione, prevista dalla normativa nazionale, rappresenta uno strumento di trasparenza che consente ai cittadini di conoscere nel dettaglio l’operato dell’ente. Il documento analizza, tra gli altri aspetti, il sistema dei controlli interni, eventuali rilievi della Corte dei conti, le azioni intraprese per il rispetto degli equilibri di finanza pubblica e il livello di indebitamento comunale. Viene inoltre illustrato lo stato patrimoniale dell’ente e il percorso di contenimento della spesa, accompagnato da indicatori sulla qualità dei servizi offerti.

Ampio spazio è dedicato ai lavori pubblici che hanno caratterizzato il mandato. Tra gli interventi avviati nella precedente consiliatura e portati a termine negli ultimi cinque anni figurano la riqualificazione del magazzino comunale, la ristrutturazione del museo civico, il recupero del palazzo comunale e gli interventi sulla viabilità rurale e urbana. Rilevante anche l’azione di valorizzazione del patrimonio archeologico con le campagne di scavo nella reggia nuragica di Barru. Numerosi gli interventi avviati e conclusi tra il 2020 e il 2025. Tra questi il restauro della chiesa di San Sebastiano, la riqualificazione degli impianti sportivi con la realizzazione di un campo da padel e gli interventi di efficientamento energetico, come l’impianto fotovoltaico presso la piscina comunale. Particolare attenzione è stata riservata all’edilizia scolastica, con lavori di bonifica dell’amianto e messa in sicurezza degli edifici. Non sono mancati interventi sul territorio, dalla manutenzione delle strade alla mitigazione del rischio idrogeologico, fino alla sistemazione del cimitero e alla tutela dei beni storici e religiosi.

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