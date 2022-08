Aggredito la scorsa notte a Geremeas, un ragazzo è stato soccorso e accompagnato in ospedale a Cagliari: le sue condizioni non sono per fortuna gravi.

Su quanto accaduto non ci sono ricostruzioni ufficiali perché si attende che il giovane presenti denuncia. Sembra che dopo essersi allontanato dal gruppo di amici sia stato preso di mira da altri ragazzi per cause ancora da accertare.

Poi è scattata l'aggressione. Quando gli amici lo hanno ritrovato aveva il volto pieno di sangue, hanno chiamato i soccorsi e il giovane è stato portato al Santissima Trinità.

