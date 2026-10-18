Rifiuti, sospeso a Serdiana il conferimento del legno all’ecocentro comunaleI depositi sono saturi, stop per 15 giorni
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Stop temporaneo al conferimento dei rifiuti del legno non pericoloso proveniente dalla raccolta differenziata domestica o da attività commerciali e artigianali di Serdiana.
Il Comune ha sospeso la consegna del materiale all’ecocentro. «Un’interruzione indispensabile – comunicano gli uffici comunali – dovuta al riempimento dei cassoni di raccolta che hanno raggiunto la completa saturazione. Il materiale dovrà essere analizzato per procedere alla caratterizzazione del rifiuto».
La sospensione del servizio, in via precauzionale, durerà circa 15 giorni, tempo necessario per il rilascio dei risultati da parte del laboratorio incaricato. La riapertura dell’ecocentro sarà tempestivamente comunicata attraverso i canali istituzionali.