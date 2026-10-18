È stato il produttore Vincenzo Porru ha vinto il primo premio della Malvasia di Settimo San Pietro, giunta alla 15esima edizione. Al secondo posto si è classificata la Malvasia di Antonello Cabiddu mente il terzo posto è stato assegnato alla malvasia di Davide Pili, non nuovo a questi successo come lo stesso vincitore di oggi Vincenzo Porru. Stasera sul palco in via Gramsci si terrà la cerimonia di premiazione. A decidere è stata una giuria composta da enologi, sommelier e altri esperti del settore.

Intanto oggi si coclude la tre giorni del Festival con visite ai magasinus, assaggi, visite agli stand, la buona cucina, la mostra dei costumi e degli oggetti sacri in parrocchia. Il Festival si propone di contribuire a rilanciare proprio la malvasia che ha fatto la storia di Settimo San Pietro prima della grande crisi del comparto.

Raffaele Serreli

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