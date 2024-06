Un esempio da non seguire a Torre delle Stelle. Un automobilista è stato filmato dalle telecamere del Comune di Maracalagonis mentre dall'auto si liberava di alcuni sacchetti di rifiuti.

«A farlo sono in tanti», dice la sindaca Francesca Fadda, «ma spesso sono gli stessi che ogni giorno mi sollecitano e segnalano situazioni di degrado e sporcizia, su cui stiamo intervenendo senza tregua da tre anni . Previsto fra poco anche il nuovo servizio di igiene urbana su tutto il territorio».

La sindaca invita a non abbassare la guardia e magari «a fotografare e a filmare chi non trova di meglio che liberarsi dei rifiuti in questo modo. Inviate poi video o foto alla polizia locale o ai carabinieri per gli opportuni provvedimenti perché i Comuni non hanno un vigile per ogni via e una telecamera per ogni strada, ma tutti siamo vigili di tutto».

