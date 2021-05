Denuncia a piede libero per un 33enne trovato in possesso, a Monserrato, di numerose confezioni di filtri e cartine per il confezionamento di sigarette per un totale di oltre 120 pezzi. La merce è infatti risultata parte del bottino del furto compiuto ai danni del tabacchino del luogo nella notte del 20 maggio scorso.

L'indagine era stata avviata lo scorso 22 maggio quando gli agenti erano sulle tracce di un uomo domiciliato a Monserrato, già conosciuto per i suoi precedenti di polizia, perché sospettato di tenere occultata un'arma.

L'immediato controllo nell'abitazione dell'uomo ha consentito di rinvenire un'arma giocatolo priva di tappo rosso e poi una busta di plastica con il considerevole quantitativo di merce, per cui l'uomo dapprima non ha fornito alcuna giustificazione e poi ha riferito di aver trovato per strada.

I poliziotti hanno però appurato che quella merce era parte del bottino asportato durante il recente furto alla tabaccheria del luogo, come confermato dai titolari dell’esercizio.

Gli investigatori in queste ore stanno svolgendo ulteriori accertamenti per individuare il responsabile del furto visionando le immagini del sistema di videosorveglianza.

(Unioneonline/v.l.)

