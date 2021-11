Tre arresti a Quartu Sant’Elena per furti in abitazione. IN manette sono finiti un 48enne, un 33enne e una 30enne, tutti con precedenti di polizia.

Il primo episodio si è verificato in via Asproni dove il proprietario, rientrato a casa, ha scoperto che qualcuno aveva spaccato il vetro della finestra in camera da letto rubando 2mila euro e una telecamera. Gli agenti del commissariato, visionate le immagini della videosorveglianza, hanno riconosciuto il responsabile, un 48enne che è stato subito fermato. Nel suo appartamento c’era la telecamera asportata poco prima.

L’altro intervento è quello di Torre delle Stelle: un addetto alla vigilanza aveva notato una coppia che si aggirava per il complesso residenziale con fare sospetto. I poliziotti li hanno individuati e fermati per il furto nella villetta da cui sono spariti una tv da 43 pollici e un forno a microonde. La coppia è stata arrestata e il giudice, al temine dell'udienza di convalida, previo patteggiamento, ha condannato i due alla pena di 2 anni 2 e 8 mesi di reclusione.

(Unioneonline/s.s.)

