Furgone rubato intercettato sulla 130 grazie al GpsIl mezzo è stato individuato mentre era all’altezza di Assemini
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il furgone rubato era tracciato col Gps. E il colpo va male.
È stato bloccato sulla Statale 130, all’altezza di Assemini, l’autore (o gli autori) del furto messo a segno nelle scorse ore nel Cagliaritano.
Il proprietario aveva installato sul mezzo un localizzatore satellitare che ha consentito di rilevarne gli spostamenti: gli agenti sono riusciti a intercettare il veicolo mentre viaggiava sulla Statale.
Per fermarlo sono intervenute alcune pattuglie della Polizia di Stato.
Nelle prossime ore si conosceranno maggiori particolari sulla vicenda.
(Unioneonline)