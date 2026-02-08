Il furgone rubato era tracciato col Gps. E il colpo va male. 

È stato bloccato sulla Statale 130, all’altezza di Assemini, l’autore (o gli autori) del furto  messo a segno nelle scorse ore nel Cagliaritano. 

Il proprietario aveva installato sul mezzo un localizzatore satellitare che ha consentito di rilevarne gli spostamenti: gli agenti sono riusciti a intercettare il veicolo mentre viaggiava sulla Statale. 

Per fermarlo sono intervenute alcune pattuglie della Polizia di Stato. 

Nelle prossime ore si conosceranno maggiori particolari sulla vicenda. 

