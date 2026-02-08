Capoterra celebra la giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo con un incontro che si terrà domani alle 10,30 al Palazzetto dello sport di via Siena.

L’appuntamento organizzato dal Comune servirà a raccontare il fenomeno che coinvolge sempre più giovani, il tema verrà affrontato con il contributo tecnico di alcune figure professionali che si occupano del problema, e con la testimonianza di alcune vittime di bullismo.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Beniamino Garau; dell’assessora all’Istruzione, Cultura e Pari opportunità Donatella Dessì; dell’assessora alle Politiche sociali e giovanili, Arianna Lunesu; e della presidente della Commissione cultura, Bernardette Puddu, ci sarà spazio per gli interventi tecnici.

Prenderanno parte al dibattito Gino Emanuele Melis, avvocato esperto in bullismo e cyberbullismo che valuterà il fenomeno dal punto di vista penale; l’avvocata Roberta Lisci, che analizzerà il profilo civilistico; e l’ispettore di polizia postale Maurizio Mascia. Ci sarà spazio anche per la testimonianza di Natascia Curreli, vittima di bullismo, e per la sensibilizzazione dei giocatori della primavera del Cagliari calcio. Coordina i lavori la presidente della Commissione politiche sociali, Silvia Cabras.

