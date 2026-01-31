Dissestata nella parte a mare, ma non va meglio in quella a monte: a causa di una frana di piccole dimensioni è temporaneamente bloccato il traffico sulla strada statale 195 all’altezza del km 55,450, nel territorio comunale di Teulada, in direzione dell’innesto con la statale 126 presso San Giovanni Suergiu.

Il materiale franato, costituito da pietrisco – fanno sapere dall’Anas – ha interessato la carreggiata ed è stato rilevato dal personale della società nel corso di un’attività di sorveglianza di tratta.

Sul posto sono intervenute le squadre che hanno immediatamente attivato le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della circolazione. La viabilità è interdetta al traffico fino al completamento degli interventi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata