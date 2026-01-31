Entrerà a pieno regime dalla prossima settimana il "Punto Digitale Facile" del comune del Parteolla che ha aderito alla rete nazionale finanziata con i fondi dle Pnrr e promossa dal Dipartimento nazionale per la trasformazione digitale.

L’iniziativa, in collaborazione con la fondazione “ Ets Leonardo” ha come obiettivo il miglioramento delle competenze digitali dei cittadini.

Al Punto Facile Digitale potrà rivolgersi chiunque abbia bisogno di assistenza per attivare lo spid o la carta d’identità elettronica, accedere ai servizi Anpr, AppIe e Fascicolo sanitario elettronico, effettuare pagamenti tramite PagoPa e prenotare visite sanitarie. Il servizio è completamente gratuito.

Lo sportello sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00.

