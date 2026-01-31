In un capannone nascondeva oltre un chilo e mezzo di hashish. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Assemini hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di un cameriere di 21 anni di Ussana.

L’attività investigativa si è concentrata su uno stabile in località "Su Carroppu", di cui il giovane è risultato essere l’affittuario. Durante la perquisizione i militari hanno trovato 1.610 grammi di hashish, già suddivisi in panetti accuratamente nascosti in diversi punti del capannone, come all'interno di una scrivania e tra alcuni rottami accatastati.

L'attenzione dei carabinieri si è estesa anche ad alcuni veicoli: uno scooter Sh 150 privo di targa è risultato rubato ed è stato restituito al proprietario, un sessantottenne di Cagliari.

Il giovane è stato dunque dichiarato in arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

(Unioneonline/E.Fr.)

