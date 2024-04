Al via a Senorbì il corso professionale per pizzaioli promosso dall’ente di formazione Promoform e dalla Regione Sardegna. Sono quindici gli allievi, tutti della Trexenta, che stanno apprendendo l’arte della margherita e della capricciosa frequentando le lezioni teoriche e pratiche impartite dal docente Marco Mulas. «Si tratta di un corso della durata totale di 495 ore, durante le quali affronteremo tutti i principali aspetti volti alla realizzazione della pizza: dalla scelta degli ingredienti e tecniche di impasto, alla stesura, farcitura e cottura», spiega Mulas, primo italiano a vincere il titolo di “Master Pizzachef” e più volte ai vertici della classifica internazionale dei pizzaioli.

L’obiettivo del corso, oltre al raggiungimento di una qualifica da parte degli allievi, è formare professionalità eccellenti con competenze specifiche, finalizzate a favorire un successivo e immediato ingresso nel mondo del lavoro. L’agenzia formativa Promoform, oltre a quello per pizzaioli, ha attivato nella sede in via Arno a Senorbì diversi percorsi gratuiti di formazione rivolti ai disoccupati (dai 18 anni all’età pensionabile) che intendono imparare o specializzarsi in un mestiere, ottenendo una qualifica spendibile nel mercato del lavoro in tutta Europa.

Vengono proposti percorsi di apprendimento efficaci, mirati all’acquisizione di competenze e conoscenze specifiche nei vari settori di intervento: dall’edilizia, ai servizi turistici, passando per la ristorazione, l’agricoltura, il benessere a la cura alla persona.

